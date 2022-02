Alpenverein verkauft Lebkuchen für Stiftung Hilfe in Not Gersthofen

Die Stiftung Hilfe in Not Gersthofen unterstützt ausschließlich Gersthofer Bürgerinnen und Bürgern, die sich in einer Notsituation befinden. Zusätzlich arbeitet die Stiftung mit verschiedenen wohltätigen Institutionen vor Ort zusammen, um Hilfesuchende zu beraten, zu fördern oder sie direkt mit einer individuellen Spende oder Hilfestellung zu begleiten. Nun gab's eine Spende.

Fördern möchte dies auch der Deutsche Alpenverein, Sektion Gersthofen. "Normalerweise sammeln wir auf dem Basar der Vereine Geld für die Stiftung", erklärt der Vorsitzende Christian Heidinger. 2021 fielen der Basar und somit die klassische Einnahmequelle für eine Spende an die Gersthofer Stiftung coronabedingt aus. So wurden diesmal Lebkuchen gebacken und an die Vereinsmitglieder verkauft. Den Erlös in Höhe von 500 Euro geht nun an die Hilfe in Not Gersthofen.

Weniger Spenden für Gersthofer Stiftung

Stiftungsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Wörle betont, durch viele coronabedingte Absagen von Veranstaltungen wie dem Margeritenball der Stadt Gersthofen und dem Basar der Vereine fielen Haupteinnahmequellen der Stiftung weg. "Daher freut es mich ganz besonders, wenn ortsansässige Vereine die Stiftung auch ohne Ball oder Basar unterstützen." (AZ)