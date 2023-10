Als der erste Preis beim Gersthofer Margeritenball noch ein Fahrrad war

Abgesagt worden ist der Gersthofer Margeritenball für dieses Jahr. Bedeutet das jetzt das Ende einer 50-jährigen, wechselvollen Geschichte?

Genau 50 Jahre nach dem ersten Margeritenball am 29. September 1973 wurde das größte gesellschaftliche Ereignis Gersthofens wegen mangelnden Interesses abgesagt. Kommt damit das komplette Aus? Lange Zeit war der Benefizball die große Gala für einen guten Zweck. Viele rauschende Ballnächte mit Tanz bis zum Morgen brachten Jahr für Jahr erhebliche Erlöse für die Stiftung „Hilfe in Not“.

Das Fest hat nach den drei durch Corona bedingten ausgefallenen Ballvergnügen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 stark an Resonanz verloren. Der letzte Ball im Jahr 2019 war ausverkauft. Die Nachfrage für den am kommenden Samstag, 21. Oktober, geplanten 48. Ball war zu gering.

Im Jahr 1973 wollte der damalige Bürgermeister Karl J. Weiß einen Schwarz-Weiß-Ball als regelmäßige Wohltätigkeitsveranstaltung für die Schaffung eines Fonds für die Alten- und Krankenhilfe einführen. Die gewünschte festliche „Etikette“ für die Männer war der dunkle Anzug und für die Frauen das Abendkleid. Es wurde großen Wert darauf gelegt, dass aber alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Premiere fand in der Gersthofer TSV-Turnhalle statt

Zur Premiere am 29. September 1973 war die ausverkaufte TSV-Turnhalle festlich dekoriert. Der heimische Künstler Marcel Zapf hatte dazu seine Ideen eingebracht. Die Kapelle Alfons Rogg sorgte für ein volles Tanzparkett. Werner Rehberger, Sitzungspräsident der Kol-La, unterhielt die Ballgäste. Eine festliche Polonaise wurde angeführt von Bürgermeister Weiß mit Ehefrau, dann die Stadträte und weitere Bürgerpaare. Unter der Leitung von Irene Goedeke brachte ihre Ballett-Gruppe aus dem TSV Gersthofen viele Tanzeinlagen.

Aus den Eintrittsgeldern, den Losen der Tombola und aus Geldspenden kam ein Reinerlös in Höhe von 19.000 Mark für die Alten- und Krankenbetreuung zustande. Der 1. Preis war damals ein Fahrrad. Ein Bauunternehmer bot zunächst als Preis 100 Sack Zement an; wandelte später aber seine Spende in 400 Mark um. Der erfolgreichen Premiere folgten bis zum Jahr 2019 weitere 46 Veranstaltungen, davon 25 in der Stadthalle.

Lesen Sie dazu auch

Stargäste waren die Musikkapellen und Bands wie Hugo Strasser, Ambros Seelos, die Joe Williams Band, Tropical Rain und auch die Klaus Amann Big Band. Dazu kamen Showeinlagen internationaler Musical-Stars, Travestiegruppen, Comedians, Akrobatik- und Zauberkünstler. Die Fernsehmoderatorin Petra Schürmann führte im Jahr 1995 beim ersten Margeritenball in der damals neuen Stadthalle durch den Abend. Mit Melodien aus der Operette „Gräfin Mariza“ überraschte Ulrich Reß, damals unter Vertrag bei den städtischen Bühnen in Augsburg, im Jahr 1982. Travestiekünstler Chris Kolonko verlieh dem Ball einen glamourösen Anstrich. Örtliche Gruppen sorgten für Lokalkolorit.

Tombola als Hauptattraktion der Gersthofer Ballveranstaltung

Vom ersten Ball an zählte die Tombola zu den Hauptattraktionen auch dank des wertvollsten Hauptpreises, eines von den Gersthofer Händlern gestiftetes Auto. Kreuzfahrten, Notebooks und Auto-Anhänger waren ebenfalls nicht zu verachten. Heiß begehrt und ausverkauft mit bis zu 600 Besuchern waren die Bälle jedoch nicht immer. So stellte sich im Jahr 2002 bei rückläufigen Besucherzahlen und zurückgehender Spendenfreudigkeit bereits die Frage nach der Zukunft. Damals entschied sich der Margeritenball-Ausschuss für die weitere Durchführung – mit Änderungen. Das Programm wurde mit einem Stadthallen-Casino mit professionellen Croupiers, einer Kellerbar, einer Piano-Lounge mit Cocktails und kulinarisch auch einem Gala-Büfett erweitert.

Nicht lustig ging es aber hinter den Kulissen 2001 wegen einer Bombendrohung zu. Ein anonymer Anrufer forderte mit verstellter Stimme auf, sofort die Stadthalle zu räumen. Die Polizei wurde alarmiert, Spürhunde durchsuchten Gänge und Räume. Die Bombendrohung erwies sich als Fehlalarm. Doch davon bekamen die Ballgäste nichts mit. Während die Polizei noch suchte, entführte die Stepptanz-Gruppe vom „Planet Studio“ das Publikum mit irischer Musik auf die grüne Insel.