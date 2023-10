Als der Kirchweihmontag in Gersthofen noch Tradition hatte

In der Tradition der Gersthofer Kirchweih hatte der Kirchweihmontag bisher immer einen festen Platz. Doch heuer, beim reduzierten Fest, findet er nicht statt.

Zwei besondere Tage haben auf dem Gersthofer Kirchweihfest Tradition: Am Mittwoch bietet der Kindernachmittag reduzierte Preise und Spiele sowie eine Schnitzeljagd. Das ist auch heuer bei der „reduzierten Kirchweih“ auf dem Rathausplatz der Fall gewesen. Eine weitere Tradition war als „kleiner Gersthofer Feiertag“ der Schlusstag einer jeden Festwoche: Der Kirchweihmontag ist bei der jetzigen Kirchweih allerdings nicht mehr im Programm.

Das Organisationsteam der Kirchweih im Gersthofer Rathaus stellt ein „normales“ Kirweihfest allerdings für nächstes Jahr in aussicht - wenn der neue Festplatz fertig ist. Dieser soll im Norden Gersthofens unmittelbar südlich des Kreisverkehrs der B2-Anshclussstelle Gersthofen-Nord entstehen. Dann soll es auch wieder Platz für ein großes Festzelt geben.

Vor allem Gäste aus der Landwirtschaft kamen nach Gersthofen

Stimmungsvolle Kirchweihfeste feierten die Gersthofer und viele Gäste zu jeder Zeit. Lange Zeit stand der Kirchweihmontag im Zeichen der Landwirtschaft. Da trafen sich bis Anfang der 60er-Jahre die Bauern zum Großviehmarkt. In besten Zeiten wurden auf dem Viehmarktgelände beim Wasserturm, jetzt Ballonmuseum, bis zu tausend Tiere, Großvieh, Pferde und Schweine, aufgetrieben. Im vollen Bierzelt gab es dazu Großkundgebungen zu „Agrarpolitischen Fragen“ mit prominenten Rednern, wie mit dem damaligen Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Dr. Fridolin Rothermel, ein Bruder des früheren Gersthofer Pfarrers Dominikus Rothermel.

Große Zugkraft hatte der Kirchweih-Montag aus langer Tradition auch als „Maurermontag“. Aus Gersthofen und der Umgebung kamen die Bauern, Bauarbeiter, Handwerker und auch Rathausbedienstete, um sich bei Speis und Trank und Blasmusik zu vergnügen. Da war im voll besetzten Zelt ab Mittag kaum ein Durchkommen mehr. Vom Ochs hing nur noch das Gerippe am riesigen Grill. Dicke Rauchschwaden durchzogen – zu Zeiten vor dem Rauchverbot – die Luft. An vielen Tischen saßen unverkennbar in ihrer weißen Kluft die Maurer als Vertreter ihrer Zunft. Aus alter Tradition gaben die Dienstherren, Bauern und Betriebe ihren Mietarbeitern am Kirchweihmontag ab Mittag frei und spendierten dazu noch eine Brotzeit und Getränke.

Gersthofer raufen mit den Gablinger „Glammhogga“

Alte Gersthofer erinnern sich allerdings auch an so manche Kirchweihmontags-Rauferei. Diese verliefen nicht alle zünftig. Manchmal wurde aus heiterem Himmel auch schon richtig handfest zugelangt. Da flogen kamen nich nur die Fäuste zum Einsatz: Auch volle und leere Bierkrüge flogen durch das Bierzelt. Tische und Sitzbänke lagen kreuz und quer. Manche Bierzeltbesucher verließen aus Angst die Gefahrenzone. Andere schauten belustigt zu. Die Musikkapelle auf der Bühne begleitete lautstark und auch mit Tuschs die Raufereien.

In der früheren Gersthofer Kirchweihgeschichte ist auch nachzulesen, dass es öfters auch handfeste Auseinandersetzungen mit den Gablinger Nachbarn, den Glammhogga, gegeben hat. In jedem Fall endeten alle Gersthofer Kirchweihmontage, bevor zur letzten Sperrstunde geblasen wurde, feierlich mit der Bayernhymne. Für Alois Binswanger, der vor 40 Jahren bei der Kirchweih 1983 seinen Einstand als neuer Festwirt gab, war diese Zeremonie unverzichtbar und sehr wichtig.

In den folgenden Tagen des Abbaus des Festzeltes sah man auf dem Festplatz mit geneigtem Kopf nach unten suchende Kinder. Diese kannten den Geheimtipp, dass nach dem Entfernen der Bodenbretter im Festzelt auf dem Kiesboden die eine oder andere Geldmünze zu finden sei. In der Hoffnung, dass bei den Zahlvorgängen in den Festtagen viele „Zehnerle“ oder gar Mark-Stücke vom Tisch fielen und dann zwischen die Ritzen der Bodenbretter verschwanden. Für manche Kinder lohnte sich vermeintlich die Sucherei.