Am Ende erstrahlten die Bäume auf dem Gersthofer Rathausplatz in weihnachtlichem Glanz

Auch in diesem Jahr haben die Kitakinder aus Gersthofen die Weihnachtsbäume des Wintermärchens auf dem Rathausplatz wieder dekoriert. Dazu brachten sie selbstgebastelten Christbaumschmuck mit. In vielen Stunden hatten sie diesen mit Eifer und Freude gebastelt – in ihren Einrichtungen Hedwigskindergarten, Villa Tiefenbacher, Ulrichskindergarten, Via Claudia, Villa Kunterbunt sowie Kinderhaus und Conti am Ballonstartplatz. Zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren sie zum Rathausplatz gekommen und hatten dem nassen Wetter getrotzt. Am Ende erstrahlten die Bäume in weihnachtlichem Glanz. Und die Kinder erhielten zum Aufwärmen eine Tasse Kinderpunsch von der Familie Jollberg in der Hütte Waldschänke gereicht, bevor sie sich auf den Weg zurück in ihre Kitas machten. (AZ)

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderpunsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis