Amalie Lindner aus Gersthofen feierte ihren 103. Geburtstag

Sie ist die älteste Gersthoferin mit mittlerweile 103 Jahren. Nun wurde Amalie Lindners Ehrentag gefeiert. Dazu kam auch Besuch aus dem Rathaus.

Amalie Lindner feierte ihren 103. Geburtstag in Gersthofen. Zweiter Bürgermiester Reinhold Dempf besuchte die älteste Gersthoferin persönlich, gratulierte herzlich und überreichte Geschenke der Stadt. Bei seinem Besuch tauschte sich Reinhold Dempf mit Amalie Lindner aus, erfuhr viel über ihr Leben und warum ihr verstorbener Mann sie bat, aus der Nähe von Regensburg nach Gersthofen zu ziehen. Gerne folgte sie diesem Wunsch und lebt bis heute in der Ballonstadt am Lech.

Noch regelmäßig zu Fuß in Gersthofen unterwegs

Häufig erhält sie hier Besuche von Familie und Freunden und geht noch regelmäßig zu Fuß vom Paul-Gerhardt-Haus in Gersthofen zum örtlichen Friedhof. Dafür zollte Reinhold Dempf dem Geburtstagskind seinen aufrichtigen Respekt. „Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie diese Generation die enormen Schwierigkeiten und Probleme der damaligen Zeit bewältigt hat und sie trotzdem ihre Lebensfreude bis heute erhalten konnte. Daran kann man sich ein Beispiel nehmen“, sagt Reinhold Dempf. (AZ)