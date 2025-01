Anderes Auto an Zapfsäule übersehen und aufgefahren

Kurioser Unfall in Gersthofen: Am Samstag gegen 18.10 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Wagen in eine Tankstelle in der Gersthofer Bahnhofstraße ein. Bei der Anfahrt an eine Zapfsäule übersah er jedoch, dass diese durch einen anderen Wagen bereits belegt war und stieß mit diesem Fahrzeug einer 46-Jährigen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Auslaufender Treibstoff war nicht zu verzeichnen. (jah)

