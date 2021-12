Andreas Schnepp aus Gersthofen ist Herr über rund 4000 Feuerwehrautos

Plus Seinen Beruf sieht man sofort, wenn man Andreas Schnepps Wohnung in Gersthofen betritt: Der Feuerwehrmann sammelt nämlich Modelle, Helme und Abzeichen. Wie es dazu kam.

Er ist Leiter der Werkfeuerwehr bei MVV im Industriepark Gersthofen. Doch Andreas Schnepps Beruf ist auch sein Leben: So engagiert er sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen - und hat seine Wohnung genau zwischen beiden Standorten gewählt. Der 51-Jährige hat darüber hinaus ein spezielles Hobby. Und wie leicht zu erraten ist, hat dies auch mit dem Brandschutz zu tun.