Angebot der Energieberatung in der Stadtbibliothek

Seit 2023 bietet die Stadt Gersthofen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale regelmäßig eine kostenlose Energieberatung für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Die Beratung findet jeweils am vierten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr in der Bibliothek (Bahnhofstraße 12, 86368 Gersthofen) statt. Nächster Termin ist also am 24. Januar.

Im letzten Jahr fanden rund 30 Beratungen in Gersthofen statt. Die Beratung übernimmt Thomas Bugert, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. „Wenn es um Energiesparpotenziale, die Nutzung von erneuerbaren Energien oder den Einbau einer Heizung und staatliche Förderprogramme geht, beraten wir individuell, anbieter-unabhängig und kostenlos“, so Bugert.

Eine Anmeldung für die Beratung ist erforderlich. Interessenten können ihren Wunschtermin unter der kostenlosen Hotline der Verbraucherzentrale mit der Nummer 0800/809 802 400 vereinbaren. Die Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Beratung im eigenen Heim ist auch möglich

Zusätzlich haben Ratsuchende auch die Möglichkeit, sich zu Hause beraten zu lassen. Gegen einen Eigenanteil von 30 Euro, analysieren die qualifizierten Energieexperten der Verbraucherzentrale die Situation vor Ort und geben Handlungsempfehlungen, beispielsweise zum Bereich baulicher Wärmeschutz oder Heizungstausch. (AZ)