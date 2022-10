Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Gersthofen

Ein 46-Jähriger will sich in Gersthofen etwas kochen und stellt einen Topf auf den Herd. Anschließend verlässt er allerdings die Wohnung.

Angebranntes Essen hat am Sonntag in Gersthofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein 46-Jähriger wollte sich gegen 11.30 Uhr etwas zubereiten und stellte den Topf auf den Herd.

Anschließend verließt er jedoch laut Polizei die Wohnung und die Speisen brannten im Topf an. Dies führte zu einer so starken Rauchentwicklung, dass die Feuermelder auslösten. Die Feuerwehr Gersthofen musste die Wohnungstür öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Nach dem Entfernen des Topfes musste die Wohnung und das Treppenhaus in dem Anwesen an der Ludwig-Hermann-Straße lediglich gelüftet werden, weitere Schäden entstanden nicht. (thia)