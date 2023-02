Anmeldung für die Kinderbetreuung in den Sommerferien

Die Sommerferien sind länger als der Urlaub und die Kinder brauchen Betreuung? Die Stadt Gersthofen bietet hier eine Möglichkeit.

Die Stadt Gersthofen bietet für die dreiwöchige Schließzeit in den Sommerferien vom 7. bis 25. August eine Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder (Hort und Mittagsbetreuung) an. Dabei müssen die Eltern einiges berücksichtigen.

Die Anmeldung zur Not-Ferienbetreuung im August ist nur im Zeitraum vom Mittwoch 1. März, bis Freitag, 31. März, bei der Stadt Gersthofen möglich. Die Formulare sind im Rathaus oder der jeweiligen Kindertageseinrichtung erhältlich. Die Anmeldung ist verbindlich und kann nicht storniert werden. Anmeldungen, welche nach Ende der Frist bei der Stadt Gersthofen eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Bewerbende erhalten nach Ende des Zeitraums, spätestens bis 31. Mai, die Bestätigung über die Aufnahme in die Ferienbetreuung. Bis dahin sollte von (telefonischen) Rückfragen abgesehen werden.

Gersthofen will Betreuung in einer Kita bündeln

Die Öffnungszeiten sind dann von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr. Nach Möglichkeit findet die Ferienbetreuung gebündelt in einer Einrichtung statt. Die Bekanntgabe der betreuenden Einrichtung erfolgt mit der schriftlichen Bestätigung über die Aufnahme in die Ferienbetreuung. Ein Anspruch auf Betreuung in der unterjährig besuchten Einrichtung besteht nicht. Je nach Auslastung oder Verfügbarkeit können auch Kinder, die unterjährig keine städtische Einrichtung besuchen, die Sommerferienbetreuung nutzen.

Personell sind die Einrichtungen während der Sommerferien nur eingeschränkt besetzt. Somit stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung. - (AZ) Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!