Gersthofen

12:30 Uhr

Antrag: Gutachter soll Chancen fürs Baden im Gersthofer See prüfen

Eine Gruppierung des Gersthofer Stadtrats will einen Gutachter zur Zukunft des Sees am Ballonstartplatz einschalten lassen.

Plus Die Debatte um die künftige Nutzung des Sees am Ballonstartplatz in Gersthofen geht weiter. Nun beantragt eine Gruppierung die Einschaltung eines Gutachters.

Von Gerald Lindner

Wie soll es mit dem See im Zentrum des Wohngebiets Am Ballonstartplatz in Gersthofen weitergehen? Nach dem Beschluss des Bauausschusses, das Gewässer zur Retentionsfläche Gersthofen umzugestalten, wollen Anwohner weiterhin die Möglichkeit haben, dort zu baden. Nun hat die Stadtratsgruppierung Bewegung Zukunft einen Antrag gestellt. Der sieht eine zusätzliche Prüfung des Sees vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen