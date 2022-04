Gersthofen

Anwohner am Ballonstartplatz in Gersthofen wollen See behalten

Fast eine ganze Uferseite füllten die über 100 Teilnehmer einer Aktion zum Erhalt des Badesees am Gersthofer Ballonstartplatz.

Plus Der Badesee am Ballonstartplatz soll zur Retentionsfläche für Starkregen umgestaltet werden. Am Mittwochabend demonstrierten zahlreiche Anwohner dagegen.

Von Gerald Lindner

Vor einem Jahr wurde für den See mitten im Wohngebiet am Ballonstartplatz in Gersthofen eine Nutzungsordnung aufgestellt. Im August hatte das Gesundheitsamt bei einer routinemäßigen Kontrollle der Wasserqualität Coli- und andere Bakterien festgestellt und ein Badeverbot ausgesprochen. Außerdem wurde ein hoher Chlorwert gemessen. Doch Anwohnerinnen und Anwohner wollen ihren Badeteich behalten und gingen dafür auf die Straße.

