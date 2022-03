Arbeiter quetscht sich in Gersthofen den Finger ein

Ein 63-jähriger Mann arbeitet in seiner Firma in Gersthofen mit einer Maschine. Dabei unterläuft ihm ein schmerzhafter Bedienungsfehler.

Durch einen Bedienungsfehler an einer Arbeitsmaschine hat sich ein 63-Jähriger am Dienstag in Gersthofen an der Hand verletzt. Der Mann arbeitete gegen 6.45 Uhr in seiner Firma an der Welserstraße.

Aufgrund einer laut Polizei "falschen Benutzung" quetschte sich der 63-Jährige einen seiner Finger ein. Er musste mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. (thia)