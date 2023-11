Arbeiter stürzt in Gersthofen von einer Leiter fünf Meter in die Tiefe

Ein Arbeiter stürzt in Gersthofen von einer Leiter und verletzt sich dabei. Die Augsburger Straße ist deswegen zeitweise einspurig gesperrt.

Die Augsburger Straße in Gersthofen ist am Mittwochmorgen zeitweise einspurig gesperrt gewesen. Dadurch staute sich der Verkehr in der Stadt. Grund dafür war ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Ein Arbeiter stürzte gegen acht Uhr von einer Leiter in die Tiefe und verletzte sich dabei. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um den Verletzten zu versorgen. (jly)

