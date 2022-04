Arbeiter verletzt sich in Gersthofen schwer am Finger

Ein 19-Jähriger führt in Gersthofen mit seinem Kollegen Reinigungsarbeiten durch. Beim Hochheben eines Gitters kommt es zu einem Unfall.

Bei Reinigungsarbeiten in einem Betrieb an der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen hat sich ein 19-Jähriger an der Hand verletzt. Er musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Der junge Mann hob gegen 14 Uhr mit seinem Arbeitskollegen ein Gitter hoch, um darunter kehren zu können. Beim Absetzen blieb der 19-Jährige laut Polizei allerdings mit einem seiner Finger am Gitter hängen. Dadurch zog er sich einen offenen Bruch des Fingers zu. (thia)