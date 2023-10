Arbeiter wird in Gersthofen zwischen zwei Maschinen eingequetscht

Ein Arbeiter wird in Gersthofen zwischen einem Stapler und einem Hubwagen eingequetscht. Er kommt mit Verdacht auf einen gebrochenen Fuß ins Krankenhaus.

In Gersthofen ist es in einem Lager an der Thyssenstraße am Mittwochabend zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 55-jähriger Staplerfahrer gegen 17.25 Uhr auf einen Hubwagen auf, den ein 54-jähriger Arbeiter bediente. Der 54-Jährige wurde zwischen den beiden Maschinen eingequetscht und mit Verdacht auf einen Bruch des rechten Fußes ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. (jly)

