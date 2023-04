Gersthofen

vor 16 Min.

Arbeitsgericht kassiert Betriebsratswahl bei Humbaur: So geht es weiter

Plus Der renommierte Anhänger-Hersteller Humbaur setzt sich vor Gericht durch. Warum der große Gersthofer Arbeitgeber nun dennoch einen Betriebsrat erhalten wird.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Beim renommierten Gersthofer Anhänger-Hersteller hing vor einem Jahr der Haussegen schief: Teile der rund 600 Mitarbeiter umfassenden Belegschaft wollten einen Betriebsrat wählen. Rund 330 Beschäftigte der Firma waren bei der Wahlvorstandswahl anwesend. Dieser Vorstand umfasst bei einem Betrieb dieser Größe drei Mitglieder und drei Ersatzmitglieder. In einem Urteil hat das Arbeitsgericht Augsburg jetzt die am 22. März 2022 bei der Humbaur GmbH durchgeführte Betriebsratswahl für nichtig erklärt. So soll es nun weitergehen.

Vom Unternehmen, das Klage eingereicht hatte, wird diese Entscheidung des Arbeitsgerichts Augsburg ausdrücklich begrüßt, "denn mit dieser wird die Rechtsauffassung der Humbaur GmbH bestätigt" heißt es in einer Pressemitteilung. "Dies bedeutet, dass die bisherige Wahl des Betriebsrats nicht nur an Fehlern krankte, die die bloße Anfechtbarkeit der Wahl begründet hätten, sondern die festgestellten Fehler so schwerwiegend waren, dass sogar die Nichtigkeit der Wahl festzustellen war." Somit habe beim von der Belegschaft durchgeführten und von der IG Metall unterstützen Wahlverfahren "von Anfang an die demokratische Rechtfertigung gefehlt; die aus dem Betriebsverfassungsrecht folgenden Regularien seien gröblichst verletzt" worden, heißt es weiter.

