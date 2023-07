Arbeitsunfall in Gersthofen: Hand von 61-Jährigem wird eingequetscht

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kommt es am Montag auf dem Gelände einer Spedition in Gersthofen. Ein 61-Jähriger wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Hand eines 61-Jährigen ist bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Arbeitsunfall am Montag gegen 10.40 Uhr auf dem Gelände einer Spedition in einem Gersthofer Gewerbegebiet. Der Arbeiter griff offenbar mit seiner Hand an die Hydraulikvorrichtung eines Staplers. In diesem Moment senkte der 34-jährige Fahrer die Gabel. Dabei wurde die Hand des 61-Jährigen eingequetscht. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (kinp)