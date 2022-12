Gersthofen

Auf einen neuen Festplatz müssen die Gersthofer weiter warten

Plus Seit das neue Paul-Klee-Gymnasium auf dem früheren Festplatz gebaut wird, steht Gersthofen ohne Fläche für große Feiern da. Daran ändert sich vorerst auch nichts.

Von Gerald Lindner

Weil auf dem früheren Gersthofer Festplatz derzeit das neue Paul-Klee-Gymnasium gebaut wird und ein neues Festgelände nicht in Aussicht ist, zog die Gersthofer Kirchweih heuer auf den Rathausplatz und in den Stadtpark um. Diese Übergangslösung kam bei vielen Festbesuchern nicht gut an. Doch die Gersthoferinnen und Gersthofer werden noch mindestens ein Jahr mit dieser Lösung leben müssen. Das hat mehrere Gründe.

