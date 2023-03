Auf Gersthofens Sportallee soll noch heuer das Geholpere vorbei sein

Sie ist die Gersthofer Straße mit dem schlechtesten Zustand. Heuer soll die Oberfläche saniert werden. Doch eine weitere Sperrung kommt schon kommende Woche.

Seit Jahren ist die von vielen Autos als Schleichweg genutzte Sportallee in Gersthofen in sehr schlechtem Zustand. Bisher wurden die schlimmsten Stellen immer nur geflickt. Doch das solle noch in diesem Jahr besser werden, versicherte Bürgermeister Michael Wörle. Eine andere Straßenbaumaßnahme in Hirblingen bringt aber schon ab kommender Woche eine monatelange Sperrung mit sich.

Eine heuer noch anstehende Sperrung dürfte nicht zuletzt die Anwohner der Sportallee eher freuen. Diese weist wohl den schlechtesten Zustand von allen Gersthofer Straßen auf. Dabei ist sie sehr stark frequentiert: Denn viele Autofahrerinnen und -fahrer nutzen sie als Schleichweg, um die alltäglichen Staus an der Strasserkreuzung im Stadtzentrum zu vermeiden. Hinzu kommen in der Freibadsaison Tausende Gäste der Gerfriedswelle, die in diesem Bereich Parkplätze suchen. Zwar wurde die südliche Einmündung in die Kanalstraße vor wenigen Jahren nach Kanalarbeiten wieder in einen Topzustand hergerichtet. Doch endet dies schon wenige Meter später.

Ein wahrer "Rumpelacker" ist die Sportallee in Gershtofen. Doch laut Bürgermeister Michael Wörle soll sie noch in diesem Jahr weitgehend saniert werden. Foto: Marcus Merk

Vom TSV-Gelände bis einschließlich auf Höhe der Gerfriedswelle finden sich viele, auch tiefere Schlaglöcher. Schon seit Jahren werden diese immer nur notdürftig geflickt. Derzeit sind auch viele dieser Stellen wieder aufgebrochen. Schon vor Jahren hatte Bürgermeister Michael Wörle augenzwinkernd gesagt: "Die Schlaglöcher sorgen wenigstens dafür, dass das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde eingehalten wird." Im Bauausschuss hatte er aber eine gute Nachricht: "In diesem Jahr werden wir die Oberfläche des schlimmsten Bereichs der Sportallee sanieren." Über den genauen Zeitpunkt der Arbeiten und die voraussichtlichen Kosten machte er aber noch keine Angaben.

Bauarbeiten am nördlichen Hirblinger Ortsausgang

Eine weitere umfangreiche Straßenbaumaßnahme startet schon in der kommenden Woche mit einer Sperrung: Die Hirblinger Ortsumfahrung der Staatsstraße 2036 ist seit Jahren in Betrieb. Dennoch kamen immer wieder Wünsche, die Situation vor allem in den Einmündungen der Umgehung und der alten Ortsdurchfahrt zu verbessern. Vor allem die nordwestliche Einmündung von Wertinger und Gablinger Straße bereitete Kopfzerbrechen. Nun soll die Einfahrt ab kommender Woche endgültig fertiggestellt werden. Dafür ist eine lange Sperrung von Dienstag, 21. März, bis voraussichtlich Samstag, 27. Mai, erforderlich.

Die Bagger und Baufahrzeuge sind bereits angerückt und haben die Umgebung der nördlichen Hirblinger Einmündung in die Umfahrung bearbeitet. Ab Dienstag geht's jetzt an den Straßenkörper. Die Umleitung während der Sperrung verläuft aus Richtung Batzenhofen kommend über die Staatsstraße 2036 – Gersthofer Straße – Wertinger Straße und für die Hirblinger, die nach Batzenhofen unterwegs sind, sinngemäß in umgekehrter Richtung. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Norden Hirblingens müssen diesen Umweg nehmen, wenn sie nach Batzenhofen wollen.

Lesen Sie dazu auch

Ab Dienstag ist die nördliche Zufahrt von Hirblingen in die Staatsstraße 2036 für gut zwei Monate gesperrt. Foto: Marcus Merk

Das hat auch Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die im ÖPNV unterwegs sind: Die AVV-Regionalbuslinie 502, die Gersthofer GVG-Linien 27 und 56 können während der Sperrung die Haltestellen "Hirblingen, Nord" und "Hirblingen, Mitte" nicht anfahren. Die Fahrgäste der AVV-Regionalbuslinie 502 werden gebeten, auf die Haltestelle "Hirblingen, Ost" auszuweichen. Gute Nachricht für die anliegenden Gewerbebetriebe: Voraussichtlich ab Freitag, 14. April, ist eine Zufahrt in das Gewerbegebiet Hirblingen wieder über die Einmündung der Staatsstraße 2036 möglich. Für die Bauarbeiten rechnet die Gersthofer Bauverwaltungen mit Kosten in Höhe von 900.000 Euro.