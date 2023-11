Auffrischung für das Kriegerdenkmal in Gersthofen

Das Kriegerdenkmal und die Tafeln mit den Namen der Gefallenen sind am Kirchplatz zu einer kleinen Baustelle geworden.

Das Kriegerdenkmal in Gersthofen wird restauriert. Zuletzt waren anlässlich der Stadterhebung im Jahr 1969 die auf den Tafeln verblassten Namen aufgefrischt worden. Die Tafeln werden jetzt erneuert und auch sonst werden weitere Schäden beseitigt.

Mit der Widmungsinschrift "Den Gefallenen 1914 – 1918" setzte die damalige Gemeinde Gersthofen vor gut 100 Jahren den Kriegsopfern des Ersten Weltkriegs ein Denkmal. Dieses Kriegerdenkmal wurde am 25. Juni 1922 bei einem Festakt unter Böllerschüssen feierlich enthüllt und eingeweiht.

Den Künstlerwettbewerb für den Auftrag gewannen die beiden Augsburger Architekten Anton Horle und Architekt Heinrich Sturzenegger. Steinmetz Sebastian Wagner fertigte in seiner Werkstatt mit seinen Söhnen das Denkmal aus fränkischem Muschelkalk. Als Vorlage dienten die Modelle des namhaften Münchener Bildhauers Karl Baur. Die Bildhauerarbeit umfasste das Auspunktieren des Löwen nach dem Modell in natürlicher Größe. Außerdem mussten etwa 3500 Buchstaben für die Schriften in die Tafeln eingehauen werden. Am Ende hatten die Wagners aus einem 130 Zentner schweren Steinkoloss eine rund 55 Zentner schwere Skulptur geschaffen.

Der Löwe sollte in Gersthofen Macht und Stärke zeigen

Der von ihnen geschaffene "brüllende Löwe" sollte nach dem Willen des Denkmalausschusses ein Zeichen von Macht und Stärke sein. Und die Gersthofer Kinder lernten in der Schule in Heimatkunde: "Der Gersthofer Löwe brüllt warnend in Richtung Osten, um die von dort aus drohende Gefahr abzuwehren." Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Jahr 1955 das Kriegerdenkmal komplett neu gestaltet. Die Schrifttafeln wurden mit den Namen der im Zweiten Weltkrieg Gefallenen und der Kriegsopfer ergänzt. Abgeändert wurde auch die Inschrift aus dem Jahr 1922 in nunmehr "Den Gefallenen zur Ehre. Den Lebenden zur Mahnung". (khwa/kar)