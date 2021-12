Ausgelassene, andalusische Weihnacht im Gersthofer Ballonmuseum

Plus "Feliz Navidad! Andalusische Weihnacht und Flamenco“ riss das Publikum im Ballonmuseum Gersthofen mit.

Freudiger könnte eine Einstimmung auf Weihnachten nicht sein. Ricardo Volkert und sein Ensemble brachten Lieder und Geschichten Andalusiens vor. Direkt unter dem großen Heißluftballon in den Farben der spanischen Nationalflagge rot und gelb heizte „La Picarona“ (Heika Kluska) mit heißen Flamenco-Tänzen und Kastagnetten ein. Begleitet wurde sie dabei vom Gründer der Münchner Flamenco-Formationen „Shurano“ und „Locos Por La Rumba“ Ricardo Volkert und seiner rassigen Gitarre, dem welterfahrenen Violoncello-Virtuosen Jost-H. Hecker und Simón „El Quintero“ (Günther Dollrieß).