Ausstellung in Gersthofen zeigt Gefahren des Rechtsextremismus

In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu rechtsextremistischen Verbrechen. Eine Ausstellung in der Gersthofer Stadtbibliothek widmet sich dem Thema.

Anschläge, Morde, Fake News, hetzerische Posts: Der Rechtsextremismus stellt eine wachsende Bedrohung in unserer Gesellschaft dar. Verschiedenen Aspekten dieser Gefahr beschäftigt sich die Wanderausstellung "Rechtsextremismus bekämpfen – Demokratie stärken“, die gemeinsam von der Stadtbibliothek Gersthofen und dem SPD-Ortsverein gezeigt wird. Für interessierte Besuchende gibt es auch ein Begleitprogramm.

Bürgermeister Michael Wörle wies bei der Eröffnung die Bedeutung und Wichtigkeit dieser Ausstellung hin. "Sie macht Zusammenhänge sichtbar und veranschaulicht die Bedrohung durch Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft." Zudem würden Wege aufgezeigt, wie Demokratie geübt und gelebt werden kann. Sie rege zur Diskussion an und gebe Tipps, wie jeder im Alltag an demokratischen Prozessen teilnehmen kann. "Wir bieten zusammen mit der Ausstellung, Filmvorführung und Erzählcafé ein Programm, welches es in dieser Form wohl schon lange nicht mehr in Gersthofen gab“, so SPD-Ortsvorsitzender Dennis Stolarski.

Rechte Radikale nutzen das Internet für ihre extremistischen Zwecke

In seinem Eröffnungsvortrag ging Thomas Witzgall vor allem auf Rechtsextremismus im Internet ein. Er zeigte, wie Extremisten bereits früh für sich die Chancen im Internet erkannten und diese nutzen. "Das Internet bietet die Chance, anderen, ohne vorherige Frage, seine Meinung mitzuteilen." In den sozialen Medien sei es ganz normal, seine Ansichten und Meinungen seinen "Freunden" zu schicken. Das machten sich auch Radikale zunutze, sagte Witzgall. "Es ist wichtig, dass wir den Radikalen nicht das Internet überlassen, sondern stets Grenzen aufzeigen und auch eine offene Meinungskultur befürworten."

Begleitet wird die Ausstellung durch ein Rahmenprogramm. Am Mittwoch, 26. April, beginnt um 18 Uhr ein Erzählcafé zum Thema, ehe dann am Freitag, 28. April, um 18 Uhr, mit dem Film "Die Stille schreit" und dem anschließenden Gespräch mit Regisseur Josef Pröll die Ausstellung endet. Eine Anmeldung für die Filmvorführung ist jederzeit über die Stadtbibliothek Gersthofen, Telefon 0821/2491513, oder per E-Mail stadtbibliothek@gersthofen.de möglich. (AZ)