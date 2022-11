Ausstellung in Gersthofen zeigt Harmonie aus vier Blickwinkeln

Plus Abstrakte Grafik und Malerei sowie poetische Fotografien und Holzskulpturen - die neue Kunstausstellung im Gersthofer Rathausfoyer ist vielfältig ausgefallen.

Vier Künstler, die sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken, vereint eine neue Ausstellung im Gersthofer Rathausfoyer. Unter dem Titel "QuARTett 2022" haben sich Eugen Keri, Friederike Klotz, Olli Marschall und Elisabeth Röder zusammengefunden. Sie eröffnen den Ausstellungsbesuchenden vier verschiedene künstlerische Blickwinkel. Und dennoch ergibt sich, bei aller unterschiedlicher Ausdrucksweise, ein stimmiger Gesamteindruck.