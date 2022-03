Auto fährt in Gersthofen einen Radfahrer an

Ein Autofahrer übersieht einen Radler in Gersthofen. Nach dem Zusammenstoß kommt der 22-jährige Radler ins Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Gersthofen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei fuhr er am Dienstag gegen 16.35 Uhr auf dem Gehweg an der Messerschmittstraße. Als er die Dieselstraße querte, bog im selben Moment ein 23-jähriger Autofahrer von der ein.

Der Autofahrer übersah den querenden 22-Jährigen und touchierte ihn. Der Radfahrer, der stürzte, musste mit Verdacht auf Schulterbruch ins Klinikum gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. (kinp)