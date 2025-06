Auto in der Lortzingstraße zerkratzt

In Gersthofen ist in der Nacht auf Sonntag ein Auto zerkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der graue Wagen in der Lortzingstraße. Der Sachschaden liegt demnach im oberen vierstelligen Bereich. Die Beamten suchen nun nach Hinweisen auf den Vorfall. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

