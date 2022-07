Auto in Gersthofen wird von Fahrrad angefahren

An der Beifahrertüre eines in Gersthofen geparkten Autos findet der Besitzer eine Delle. Die Polizei vermutet, dass ein Kinderfahrrad den Wagen beschädigt habe.

Ein in Gersthofen geparktes Auto ist beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fand der Besitzer an seinem Wagen im Heimstättenweg eine Delle sowie einen Kratzer. Vermutlich sei der Schaden am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr entstanden, so die Polizei. Die Beamten gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass ein Kinderfahrrad den Schaden verursacht haben könnte. Den Sachschaden schätzen sie auf etwa 2000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)