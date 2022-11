Auto kracht in Gersthofen in Linienbus

Eine Autofahrerin nimmt einem Busfahrer in Gersthofen die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß sind mehrere Fahrgäste leicht verletzt.

Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind nach einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, nahm eine Autofahrerin dem Busfahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr die Vorfahrt. Sie wollte offenbar von der Ziegeleistraße nach links in die Otto-Hahn-Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Bus, der von links die Einmündung querte. Sie krachte mit der Front ihres Autos gegen die Beifahrerseite des Busses, sodass einige Seitenscheiben am Bus beschädigt wurden.

Durch den Anprall stürzten die drei Personen. Die 19, 36 und 56 Jahre alten Fahrgäste konnten nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort nach Hause. Die Unfallverursacherin und der Busfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte bei mehr als 10.000 Euro liegen, berichtet die Polizei. (kinp)