Auto mit Farbe besprüht: Hoher Schaden entsteht in Gersthofen

Eine Sachbeschädigung an einem Auto meldet die Polizei Gersthofen. Dabei richteten Ungekannte einen hohen Schaden an.

Unbekannte Täter hatten es in Gersthofen auf ein Auto abgesehen: In der Samstagnacht wurde in der Otto-Hahn-Straße nach Angaben der Polizei ein dort abgestellter Smart mit Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise, die zur Ermittlung des unbekannten Täters führen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Rufnummer, 0821/323-1811, entgegen. (lig)