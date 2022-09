Auto steht in Gersthofen lichterloh in Flammen

Am Montagabend muss die Feuerwehr in Gersthofen ein brennendes Auto löschen. Zehn Einsatzkräfte gehen mit schwerem Atemschutz und Strahlrohr gegen die Flammen vor.

Lichterloh in Flammen stand am Montagabend ein Auto im Süden von Gersthofen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22.30 Uhr das brennende Fahrzeug in der Wernher-von-Braun-Straße bemerkt.

Die Feuerwehr rückte mit zehn Einsatzkräften an und löschte den in Vollbrand stehenden Pkw unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz und einem Strahlrohr. Zwar konnte der Brand schnell gelöscht werden, die gesamte Einsatzdauer betrug dennoch zwei Stunden. Nach ersten Erkenntnissen wird laut Polizei von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. (thia)