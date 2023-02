Auto übersehen: 11.000 Euro Unfallschaden in Gersthofen

Ein 27-Jähriger Autofahrer ist in Gersthofen auf der Otto-Hahn-Straße unterwegs und achtet nicht auf den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß entsteht erheblicher Sachschaden.

Nicht aufgepasst hat ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen. Dadurch verursachte er er einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Der junge Mann wollte laut Polizei gegen 6.30 Uhr von der Otto-Hahn-Straße nach links in die Wernher-von-Braun-Straße einbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 37-Jährigen Mannes, der ihm entgegenkam und es kam zum Zusammenstoß. (thia)