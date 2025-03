Auto übersehen: Es kommt zum Zusammenstoß

Beim Rückwärtsfahren hat sich am Mittwoch ein Unfall mit Sachschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 36-jähriger Autofahrer gegen 15.35 Uhr von der Ostendstraße nach rechts in ein Grundstück ein. Er wollte rückwärts in einen gegenüberliegenden Hof fahren. Beim Zurückstoßen übersah er laut Polizei das Auto einer 47-jährigen Frau, die auf der Ostendstraße ostwärts fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)

