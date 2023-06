Autofahrer drängt in Gersthofen Rollerfahrer gegen den Randstein

Ein Autofahrer muss in Gersthofen beim Überholen aufgrund des Gegenverkehrs zu früh einscheren. Dadurch stürzt ein Rollerfahrer und bricht sich den Daumen.

Nachträglich hat ein Rollerfahrer am Montag in Gersthofen Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Der 48-Jährige war demnach am Mittwoch vor einer Woche gegen 16.40 Uhr auf der Röntgenstraße unterwegs, als ihn auf Höhe der Hausnummer 2 ein rotes Auto überholte. Aufgrund des Gegenverkehrs sei der Autofahrer zu früh wieder eingeschert, so die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rollerfahrer nach rechts ausweichen, geriet an den Randstein und stürzte. Dabei brach er sich den rechten Daumen. Die Polizei Gersthofen sucht nun den Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (thia)