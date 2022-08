Autofahrer flüchtet berauscht in Schlangenlinien nach Unfall auf der A8

Ein 43-jähriger Opel-Fahrer kollidiert auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen mit einem Lkw und fährt in Schlangenlinien weiter. Erst in Burgau können ihn zwei Streifenwagen stoppen.

In Schlangenlinien ist ein 43-Jähriger am Samstag auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen völlig berauscht mit einem Lkw zusammengestoßen und anschließend weitergefahren. Erst nachdem zwei Streifenwagen die Verfolgung aufgenommen hatten, konnte der Fahrer bei Burgau angehalten werden.

Der Mann war laut Polizei kurz nach 12 Uhr in Richtung Stuttgart auf der mittleren Spur unterwegs, zog dann wieder auf die rechte Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Lkw. Obwohl durch den Unfall ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstanden war, fuhr der 43-Jährige in Schlangenlinien weiter. Als ihn die Polizei im Bereich Burgau stoppen konnte, stellte sich heraus, dass der Mann völlig orientierungslos war und kaum gehen oder stehen konnte. Ein Alkoholtest verlief zwar negativ, allerdings hatte der 43-Jährige offenbar zuvor diverse Medikamente eingenommen, darunter auch Methadon, ein künstlich hergestelltes Opioid.

Fahrer kommt mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik

Der ansonsten unverletzte Mann wurde auf freiwilliger Basis mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik gefahren. Ihn erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Verkehrsteilnehmer, die von dem braunen Opel Astra mit FS-Kennzeichen für Freising möglicherweise gefährdet worden sind, sollen sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821/323 1910 melden.

Einen weiteren Unfall gab es schließlich am späten Abend auf der A8 auf Höhe Gersthofen ebenfalls in Richtung Stuttgart. Ein Dacia-Fahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis war um 22 Uhr nach eigenen Angaben mit rund 130 Stundenkilometern auf der mittleren Spur unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort so stark gegen einen Smart prallte, dass dabei beide Airbags im Dacia ausgelöst wurden. Da zudem noch drei Felder der Leitplanke beschädigt wurden, entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, saß der 24-jährige Unfallverursacher mit rund 0,6 Promille am Steuer. Er wurde daher zur Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen und bekommt nun ebenfalls eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.