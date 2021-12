Autofahrer flüchtet nach Unfall in Gersthofen: Zeugen gesucht

Ein geparkter Wagen wird in Gersthofen stark beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Fahrer.

Ein Unbekannter hat das Auto einer 26-Jährigen am Donnerstag in Gersthofen angefahren und ist nach dem Unfall geflüchtet. Der Wagen stand in der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 1.

Unfallflucht in Gersthofen: Polizei sucht Zeugen

Passiert ist die Unfallflucht laut Polizei zwischen 9.30 und 19 Uhr. Der Unbekannte fuhr gegen das linke Stoßstangeneck und verursachte so einen Schaden von rund 3500 Euro. Ohne sich um die Regulierung zu kümmern, suchte der Täter das Weite. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)