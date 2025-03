Autofahrer ist nachts betrunken unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist von der Polizei Gersthofen aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 35-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz vor zwei Uhr in der Dieselsraße in Gersthofen kontrolliert. Hierbei bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Die Polizei nahm auch den Führerschein ab. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (kar)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis