Autofahrer missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag gegen 8.50 Uhr in Gersthofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, querte ein 37-Jähriger die Messerschmittstraße, um mit seinem Auto in den Einsteinring zu fahren. Dabei nahm er laut Polizei einem 47-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

