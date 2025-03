Nach einem Unfall in Gersthofen ist ein 76-Jähriger leicht verletzt. Laut Polizei übersah ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer das Auto des 76-Jährigen, als er am Montag gegen 10.40 Uhr aus der Flustraße in die Augsburger Straße abbog. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. (kinp)

