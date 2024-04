Autofahrer nimmt Vorfahrt und verursacht Unfall

Ein 41-Jähriger missachtet in Gersthofen die Vorfahrtsregelung. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Am Mittwoch gegen 8 Uhr querte ein 41-jähriger Autofahrer die Feldstraße, aus der Brahmsstraße in Gersthofen kommend, in Richtung Theresienstraße. Dabei nahm er einer 37-jährigen Autofahrerin, die auf der Feldstraße ostwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)