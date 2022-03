Autofahrer spuckt jungem Mann in Gersthofen ins Gesicht

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Gersthofen eskaliert. Plötzlich spuckt der eine dem anderen ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Offenbar völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Gersthofen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 23-Jähriger am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in die Kapellenstraße. In entgegengesetzter Fahrtrichtung parkten Autos, an welchen ein Mann vorbeifuhr, obwohl er hätte warten müssen. Die beiden Autofahrer standen sich gegenüber. Da der 23-Jährige nicht rückwärts konnte, weil hinter ihm ein weiteres Auto stand, blieb er stehen.

Der unbekannte Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug und lief zunächst zum Fahrzeug hinter dem des 23-jährigen. Als der circa 55 Jahre alte Mann wieder zurückging, fragte der 23-jährige, warum er nicht gewartet habe. Dann spuckte der ältere Mann dem jüngeren laut Polizei ins Gesicht. Der 23-Jährige stieg nach dem Vorfall aus und sprach den mutmaßlichen Täter in seinem Fahrzeug auf die Sache an. Danach soll es auch noch einen Tritt gegen das Schienbein des jungen Mannes gegeben haben. Die Ermittlungen gegen den etwa 55 Jahre alten Mann laufen. (kinp)