Autofahrer streift in Gersthofen mehrere Motorräder und flüchtet

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto zu nah an einer Reihe geparkter Motorräder vorbei und stößt diese um. Anschließend flüchtet er, berichtet die Polizei.

Ein Autofahrer hat in Gersthofen am Dienstagmittag insgesamt vier Motorräder beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte in der Brahmstraße zu nah an zwei abgestellten Krafträdern vorbei. Diese fielen um und rissen zwei weitere Motorräder zu Boden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Nummer 0821/3231810 bei der Polizei Gersthofen melden. (AZ)