Autofahrer streift Radlerin und flüchtet

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall mit einer Radlerin in Gersthofen geflüchtet. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr der unbekannte Autofahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Augsburger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Bushaltestelle an der Ostendstraße fuhr er so an einer 20-jährigen Radlerin vorbei, dass er deren Rad streifte, berichtet die Polizei. Die junge Frau stürzte und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden am rechten Arm und Bein zu.

Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, fuhr der Unbekannte laut Polizei davon. Deshalb ermitteln die Beamten nun wegen Unfallflucht. Wer Hinweis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)