Autofahrer übersieht in Gersthofen beim Aussteigen einen Radler

Ein 40-Jähriger parkt in Gersthofen sein Auto und steigt aus. Beim Öffnen der Fahrertüre übersieht er jedoch einen Radler.

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer in Gersthofen beim Aussteigen aus seinen Wagen. Der 40-Jährige hatte am Montag gegen 18.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Augsburger Straße geparkt.

Beim Öffnen der Fahrertüre übersah er laut Polizei offenbar einen in nördlicher Richtung fahrenden Radfahrer. Der 49-jährige Radler stürzte und musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro. (thia)