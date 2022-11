Autofahrer übersieht in Gersthofen einen E-Bike-Radler

Beim Einbiegen von der Daimlerstraße in den Kreisverkehr übersieht in Gersthofen ein Autofahrer einen Radler. Beim Zusammenstoß wird der 41-Jährige leicht verletzt.

Mit einem E-Bike ist ein Autofahrer am Montag in Gersthofen zusammengestoßen. Der 41-Jährige fuhr gegen 5.25 Uhr mit seinem Auto von der Daimlerstraße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Radler.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 47-jährige Radler und wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Mann mit dem Rettungswagen in die Uniklinik. Es entstand Sachschaden von rund 1300 Euro. (thia)