Autofahrer übersieht in Gersthofen einen Fahrradfahrer

Ein 59-Jähriger will in Gersthofen mit seinem Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausparken. Dabei übersieht er einen 43-jährigen Radler.

Einen Fahrradfahrer hat ein 59-jähriger Autofahrer am Montag in Gersthofen übersehen. Der Mann wollte gegen 17.20 Uhr rückwärts aus einem Hof im Paul-Keller-Weg ausparken.

Gleichzeitig querte ein 43-jähriger Radler, der von rechts kam, die Ausfahrt. Er blieb mit dem Lenker am Heck des Autos hängen und stürzte. Mit Verletzungen an der rechten Körperseite wurde der 43-Jährige in die Uniklinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt rund 6000 Euro. (thia)