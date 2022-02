Autofahrerin erfasst in Gersthofen eine 15-jährige Radlerin

Eine 15-Jährige will in Gersthofen vom Radweg aus die Römerstraße überqueren. Eine Autofahrerin übersieht sie und stößt mit ihr zusammen.

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Gersthofen eine 15-jährige Radlerin erfasst. Die Jugendliche fuhr gegen 7.15 Uhr auf dem Radweg an der Augsburger Straße stadteinwärts.

Unfall in Gersthofen: Polizei sucht Autofahrerin

Als sie die Einmündung Römerstraße überquerte, kam die Frau auf sie zugefahren. Sie übersah laut Polizei die 15-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Glücklicherweise konnte das Mädchen einen Sturz vermeiden. Die Frau stieg aus dem Auto, fragte, ob alles in Ordnung sei, stieg wieder ein und fuhr davon. Die 15-Jährige verspürte allerdings aufgrund des Aufpralles im Laufe des Tages Schmerzen. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach der Autofahrerin. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)