Autofahrerin ist nach Disco-Besuch ihren Führerschein los

Eine 39-Jährige fährt nach dem Besuch einer Disco in Gersthofen mit dem Auto nach Hause. Weil sie beim Feiern offenbar viel Alkohol getrunken hatte, muss sie ihren Führerschein abgeben.

Als die Polizei am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr eine Autofahrerin kontrolliert, wird schnell klar, dass die Frau eigentlich nicht fahren sollte. Wie die Beamten mitteilen, ergab ein Atemtest einen Wert von 1,6 Promille.

Deshalb muss die Frau, die in einem Gewerbegebiet in Gersthofen kontrolliert wurde, ihren Führerschein abgeben und voraussichtlich eine Geldstrafe bezahlen. Wie die Beamten mitteilen, war die Frau zuvor in einer Disco in Gersthofen feiern. (kinp)