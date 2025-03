Autofahrerin nach Unfall beim Abbiegen leicht verletzt

Eine 43-Jährige ist nach einem Unfall in Gablingen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 7.45 Uhr als ein 61-Jähriger von der Hochlandstraße in die Bahnhofstraße nach rechts abbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei das Auto der Frau und es kam zum Zusammenstoß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 35.000 Euro. (kinp

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis