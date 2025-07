Autofahrerin nach Unfall in Gersthofen ins Krankenhaus eingeliefert

Eine 57-Jährige ist nach einem Unfall in Gersthofen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 55-Jähriger am Mittwoch gegen 6.40 Uhr mit seinem Auto von der Lortzingstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Frau und die beiden Autos prallten zusammen. Eine weitere Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Wagen auch noch gegen den der 57-Jährigen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. (kinp)

