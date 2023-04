Autofahrerin nach Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Als eine Autofahrerin in einen Kreisverkehr in Gersthofen einbiegen möchte, übersieht sie ein anderes Fahrzeug und es kommt zum Unfall. Die Frau muss ins Krankenhaus.

Eine 40-Jährige ist nach einem Autounfall in Gersthofen leicht verletzt, berichtet die Polizei. Demnach wollte die Frau am Donnerstag gegen 7.45 Uhr von der Andreas-Schmid-Straße aus in einen Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eiens 38-Jährigen und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Autofahrerin am linken Arm. Sie kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 5000 Euro. (kinp)